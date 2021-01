Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 1.047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:44 - Alessandro Caltagirone: "Tasso al 45% non rispecchia situazione"

"In merito al dato afferente al tasso di positività da covid 19 pari a oltre il 45% che avrebbe interessato la provincia di Caltanissetta, chiarisco che tale percentuale è frutto di una non corretta lettura dei dati messi a disposizione dall'Azienda. Infatti tale percentuale è frutto del rapporto tra i tamponi molecolari risultati positivi ed i tamponi molecolari totali effettuati tra giorno 1 e giorno 2 gennaio". Lo afferma in una una nota il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. "La percentuale calcolata e riportata - puntualizza Caltagirone - non ha certamente tenuto conto che i 172 tamponi processati, di cui 78 sono risultati positivi, erano stati effettuati principalmente su un target di popolazione già risultata positiva al tampone rapido e dunque a conferma della positività o a pazienti già ricoverati in reparti Covid e quindi già positivi. Pertanto - conclude il direttore generale dell'Asp - il dato non riporta affatto la situazione reale ed attuale della provincia nissena. "



7:17 - In Sicilia 1.047 casi su oltre seimila tamponi

Sono 1.047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 35.591 con un aumento di 641 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.321, in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1.137. In terapia intensiva i ricoveri sono 184. I guariti sono 380. La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, a Palermo 297, a Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissetta 87, a Agrigento 55, a Enna tre.