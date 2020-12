Covid, il primo vaccinato in Sicilia: “Oggi giorno importante”. VIDEO

Massimo Geraci, 52 anni, primario del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo, è stato il primo medico a sottoporsi al vaccino in Sicilia in occasione del Vax Day (COME, DOVE E A CHI VIENE SOMMINISTRATO IL VACCINO - LO SPECIALE DI SKY TG24). Lo dose è stata somministrata all'interno del padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Per Geraci il vaccino rappresenta “la sfida dell'uomo contro la natura che a volte si manifesta nella sua ferocia, nella sua spietata selezione dell'uomo fragile e questo l'operatore sanitario che ha visto con i propri occhi, ma anche sulla propria pelle gli effetti di questa malattia straordinaria non può non considerare quanto sia importante oggi questo giorno e - sottolinea - quanto sia importante andare oltre quel 70% che rappresenta la certezza dell'immunità di gregge”.

Alle operazioni, questa mattina, hanno assistito il presidente regionale, Nello Musumeci, e l'assessore alla Salute, Ruggero Razza. In totale oggi riceveranno il vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa.