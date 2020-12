Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sedici persone sono risultate positive al Covid-19 nel reparto di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Intanto, sono 731 i nuovi casi in Sicilia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:57 - Finanza scopre furbetti buoni spesi nel Palermitano, 16 denunce

Dopo avere rilevato irregolarità nelle istanze da loro presentate, la guardia di finanza ha denunciato 16 richiedenti il cosiddetto "Buono Spesa", residenti nei comuni di Roccamena e Campofiorito. I controlli hanno evidenziato che i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni acquisite, le autocertificazioni presentate sono risultate prive dei requisiti previsti nel bando. I percettori sono stati segnalati alla Procura di Termini Imerese. Inoltre è stata avviata l'azione amministrativa per il recupero delle somme già erogate, ammontanti a 5.960 euro, e per la comminazione di sanzioni per complessivi 17.880 euro.



8:16 - 16 positivi in reparto Medicina ospedale Caltanissetta

Sedici persone sono risultate positive al Covid-19 nel reparto di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta: 10 pazienti, un medico, quattro infermieri e un Oss. I primi tre pazienti erano stati trasferiti tre giorni fa nella divisione di Malattie Infettive. Questa sera sono arrivati i risultati dei tamponi molecolari per altri sette pazienti positivi che, a loro volta, saranno trasferiti in quel reparto. "In accordo con la direzione strategica e nell'ottica di tutelare la salute dei pazienti - spiega il primario facente funzioni del reparto, Antonio Burgio - si è stabilito che al momento i nuovi pazienti che necessitano di ricovero in Medicina Interna saranno ricoverati in Obi proprio per garantire la continuità assistenziale che non è mai stata interrotta. Lunedì, compatibilmente con i tempi del contagio, faremo nuovi tamponi ai pazienti che rimangono in reparto per verificare se ci sono altre persone che sono state contagiate. Siamo preoccupati per ciò che è successo ma stiamo continuando a lavorare nonostante la difficile situazione. Dopo il trasferimento dei primi tre pazienti è stato sanificato tutto il reparto e le stanze per evitare il contagio e riprenderemo anche domani con il trasferimento degli altri pazienti".