Agrigento, migranti: fuga durante trasferimento, ferito carabiniere

Dieci migranti tunisini, durante il trasferimento dalla tensostruttura di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) verso Trapani, hanno aggredito l'autista del pullman sul quale stavano viaggiando e sono riusciti ad aprire le porte. Un carabiniere, che era in servizio di vigilanza e che cercava di bloccare i fuggiaschi, è stato travolto dal gruppo e lievemente ferito: è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Ribera. I dieci tunisini, sbarcati assieme ad altri 72 migranti nella giornata di ieri a Porto Empedocle, sono riusciti a fuggire nelle campagne di Cattolica Eraclea (in provincia di Agrigento).