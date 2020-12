Migranti, 118 persone sbarcate a Lampedusa. Video

Quello di oggi è il primo sbarco autonomo sull'isola registrato da due settimane a questa parte: il maltempo, infatti, aveva bloccando non solo i collegamenti di linea, ma anche le imbarcazioni che tentano la traversata per arrivare in Italia

Un barcone con a bordo 118 migranti ha raggiunto Lampedusa questa mattina, poco dopo le 10. Quello di oggi è il primo sbarco autonomo sull'isola registrato da due settimane a questa parte: il maltempo, infatti, aveva bloccando non solo i collegamenti di linea, ma anche le imbarcazioni che tentano la traversata per arrivare in Italia. Come si vede dalle immagini, il barcone è entrato in porto scortato dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza ed è stato ormeggiato al molo Favarolo per i consueti controlli.