Naro, corsa clandestina cavalli: due denunce e 38 persone identificate

Scoperta dalla polizia di Stato di Agrigento ieri mattina una corsa clandestina di cavalli . L'episodio si è verificato in contrada Ciccobriglio a Naro, in un tratto di isolato di una locale strada provinciale. Un gruppo di persone stava partecipando a una gara tra due cavalli con calesse, a cui assistevano numerose persone anche minorenni.

Denunciati i fantini, identificate 38 persone

Sono state identificate 38 persone . I due fantini sono stati denunciati per aver violato il divieto di organizzare competizioni tra animali, mentre è al vaglio degli inquirenti la posizione degli spettatori per il reato di scommesse clandestine. Sono stati sequestrati 2.500 euro e i due cavalli. Sono state contestate violazioni al codice della strada per oltre 3.000 euro.