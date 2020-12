Palermo, rifiuti: ancora roghi nella notte

A Palermo ci sono stati 20 interventi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi appiccati ai cumuli di spazzatura che sono ancora per strada. Ci zono anche quartieri in centro e in periferia dove si sono formate discariche a cielo aperto per la mancata raccolta della spazzatura da parte della Rap.

Gli interventi

La scorsa notte gli interventi sono stati in San Filippo, in via Sirio, in corso Calatafimi, in via Gustavo Roccella, in via Belmonte Chiavelli, in via Epifanio Li Puma, in via Pietro dell'Aquila in via Felicia Impastato. In alcune zone come al Cep, a Borgo Nuovo e allo Zen le squadre dei pompieri sono tornate più volte per spegnere le fiamme che minacciavano le auto.