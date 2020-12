Palermo, emergenza rifiuti: roghi e lancio di sassi contro i pompieri

Notte di lavoro per i vigili del fuoco per numerosi incendi di rifiuti a Palermo, in emergenza da giorni per le tonnellate di immondizia per le strade. I pompieri sono intervenuti in via Archirafi, in piazza Armerina a Borgo Nuovo, in via Agesia di Siracusa allo Zen, largo Mussolmeli, in via Sacco e Vanzetti, in via Del Levriere, via Del Segugio, in via Falsomiele, in Corso dei Mille e in via XXVII Maggio. A Borgo Nuovo durante le operazioni di spegnimento alcuni ragazzi hanno tirato pietre contro i mezzi dei vigili del fuoco. Sono intervenute le forze dell'ordine per proteggere le squadre di intervento che stavano operando.