Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 1.339 i nuovi positivi a Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ore su 10.773 tamponi effettuati. Con i nuovi casi salgono a 40.730 gli attuali positivi, di questi 1.737 sono i ricoverati (1.517 pazienti in regime ordinario e 220 in terapia intensiva), mentre sono 38.993 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.259. Le persone positive decedute sono 34 che portano il totale a 1.589. I contagi sono così distribuiti fra le province: Catania con 614 casi, Palermo con 357 casi, Messina 86, Ragusa 55, Agrigento 49, Caltanissetta 78, Siracusa 87, Enna 4, Trapani 69. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:32 - In Sicilia curva risale, 1.399 casi

Risale, sfiorando quasi quota 1.400, ma senza scostamenti bruschi, la curva di positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a un anno esatto dal primo uomo che ha mostrato i sintomi da Coronavirus nella città cinese di Wuhan. I nuovi casi accertati sono 1.399 a fronte di 10.773 tamponi eseguiti. Gli aggiornamenti fanno registrare 34 decessi di persone positive, che portano il totale a 1.589. Con i nuovi casi salgono a 40.730 gli attuali positivi con un incremento di 106. Di questi 1.737 sono i ricoverati, 36 in meno rispetto a ieri: 1.517 pazienti in regime ordinario, 30 in meno rispetto a ieri, e 220 in terapia intensiva, 6 in meno. In isolamento domiciliare sono 38.993 persone. I guariti sono 1.259. Sul fronte della distribuzione fra province i dati fanno registrare: 614 casi a Catania, 357 a Palermo, 86 a Messina, 55 a Ragusa, 49 ad Agrigento, 78 a Caltanissetta 87 a Siracusa, 4 a Enna e 69 a Trapani. La pandemia non ferma gli interventi chirurgici d'urgenza: a Catania ne è stato eseguito uno di cardiochirurgia su un malato Covid al Policlinico universitario. Il paziente, 39 anni, era entrato al pronto soccorso con i sintomi di un infarto al miocardio, ma poi una Tac toracica ha evidenziato una dissezione aortica, la rottura parziale dell'ascendente. L'intervento salvavita è stato eseguito in sicurezza. Il paziente è ricoverato nel reparto di Rianimazione Covid del Policlinico universitario di Catania. Le sue condizioni cliniche al momento sono stabili. L'Asp di Catania ha invece smentito la notizia della morte di un infermiere in servizio all'ospedale di Paternò precisando che nei suoi presidi "nessun operatore è deceduto sul lavoro per Covid" e che la vittima era in pensione da due anni". Sul fronte degli operatori sanitari è stata anche annunciata una protesta, per venerdì mattina, davanti a palazzo d'Orleans, sede del governo regionale, dal sindacato Mud 118. Obiettivo è fare "conoscere le difficoltà dei sanitari e degli operatori soccorritori che in questi lunghi mesi di pandemia sono stati impegnati in prima linea nell'affrontare l'emergenza".