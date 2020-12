Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Sicilia

Sono state 16 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale coordinati dalla prefettura. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento

Ieri, in Sicilia si sono registrati 1.483 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:37 - Non indossano la mascherina, 16 multati a Palermo

Sono state 16 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale coordinati dalla prefettura. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento. Controllate oltre 2.151 persone e 422 attività commerciali. Dall'inizio del mese le persone multate sono circa settemila e 18 denunciate, su oltre 56mila controlli. Su 10.500 esercizi commerciali, ne sono stati multati 27, 12 quelli chiusi per cinque giorni.