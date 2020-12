Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'indice Rt passa all'1,01, mentre i casi sono aumentati del 95%. Inoltre lo studio registra 427 positivi per 100mila abitanti, tra il 6 e il 28 novembre ed ancora 372 ricoverati in più con sintomi e 90 ricoverati in più in terapia intensiva

Nella settimana dal 25 novembre all'1 dicembre, in Sicilia, i posti-letto per malati Covid-19 occupati sono stati del 36%, quattro punti in meno della soglia di attenzione, mentre quelli di terapia intensiva si sono fermati al 26%, come in Sardegna, la soglia di attenzione è al 30% in questo caso. I dati arrivano dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe di Bologna che analizza su scala nazionale anche il Trend di casi attualmente positivi, ricoveri con sintomi, terapie intensive e deceduti. L'indice Rt passa all'1,01, mentre i casi sono aumentati del 95%. Inoltre lo studio registra 427 positivi per 100mila abitanti, tra il 6 e il 28 novembre ed ancora 372 ricoverati in più con sintomi e 90 ricoverati in più in terapia intensiva.