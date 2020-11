Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

“Nelle prossime ore, insieme all'assessore alla Salute, incontrerò il Comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare alla luce della nuova classificazione”, ha detto il presidente della Regione

"La Sicilia da domenica sarà gialla? Ne prendiamo atto con soddisfazione e continueremo a lavorare con lo stesso impegno messo in campo dall'inizio della pandemia. Nelle prossime ore, insieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza, incontrerò il Comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare alla luce della nuova classificazione. Sia chiaro: non è un liberi tutti", ha affermato il presidente della Regione, Nello Musumeci, commentando la nuova ordinanza del ministro della Salute che ha annunciato il passaggio della Sicilia a zona gialla. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

9:12 – Musumeci: “Bene Sicilia in zona gialla ma non è liberi tutti”

