Covid, a Messina 23 ospiti positivi su 24 in una casa di riposo

I contagi sono stati accertati presso il “Cannizzaro”, nel centro della città. Esito positivo anche per sei dipendenti. Ora si attendono i risultati per i test molecolari

I tamponi rapidi hanno accertato che 23 dei 24 ospiti della casa di riposo "Cannizzaro", nel centro di Messina, sono positivi al Covid-19. Stesso esito anche per 6 dipendenti della struttura. I test a tappeto sono stati effettuato dopo che ieri un anziano ha accusato sintomi riconducibili al coronavirus. Ora si aspettano i risultati dei tamponi molecolari. Già dalle prime ore della mattina è stato pianificato il trasferimento degli anziani alla casa di cura San Camillo e in una Rsa.