Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, in Sicilia ieri ci sono stati 1.461 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:30 - A Gela chiudono scuole e mercatini

A Gela chiudono scuole e mercati e nel fine settimana piazze, vie e villette diventeranno off limits. "Si è cercato in tutti i modi di non chiudere la città perché siamo consapevoli delle gravi ripercussioni che potrebbero esserci. Dopo le scene di assembramenti viste ieri sul lungomare e considerato il raddoppio di contagi nelle scuole e in città, abbiamo emanato una ordinanza di chiusura di concerto con Asp, dirigenti scolastici e prefettura, per ridurre al minimo gli spostamenti, chiedere la sanificazione delle scuole, fare in modo che l'Asp completi lo screening, allinei i dati di contagi e classi in quarantena", spiega l'amministrazione comunale. Oltre allo stop alle attività didattiche, si fermano anche il mercato del martedì e quello rionale di via Madonna del Rosario. In alcune zone non sarà permesso stazionare, da questa sera e per 10 giorni.

7:24 - 6.766 tamponi rapidi a studenti etnei, 352 positivi

Nella terza giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia di Catania, organizzati dall'Asp, sono stati effettuati 6.766 tamponi rapidi. Sono stati 352 i casi positivi emersi. Questi i dati emersi, Catania: 2.003 tamponi, 136 positivi; Acireale: 1.168 tamponi, 53 positivi; Adrano: 464 tamponi, 51 positivi; Caltagirone: 306 tamponi, 1positivo; Mascalucia: 1.365 tamponi, 42 positivi; Misterbianco: 510 tamponi, 26 positivi; Paternò: 950 tamponi, 43 positivi. Complessivamente, in tre giorni di screening, sono stati somministrati 21.342 tamponi, di cui 1.077 con esito positivo, per i quali si è proceduto ad effettuare il tampone molecolare.