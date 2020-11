Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Sicilia le persone ricoverate per Covid rappresentano il 5,9% degli attuali positivi, con il dato in calo rispetto alla settimana scorsa quando era il 6,6%, mentre i pazienti in terapia intensiva sono lo 0,8%, in linea con sette giorni fa.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 1.422 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:36 - In Sicilia ricoverati 5,9% positivi, 0,8% in intensiva

In Sicilia le persone ricoverate per Covid rappresentano il 5,9% degli attuali positivi, con il dato in calo rispetto alla settimana scorsa quando era il 6,6%, mentre i pazienti in terapia intensiva sono lo 0,8%, in linea con sette giorni fa. Questo è quanto emerge dall'elaborazione dell'ufficio statistica del Comune di Palermo su dati della Protezione civile nazionale. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono 10.26, valore più elevato dall'inizio dei controlli (il 21,9% in più rispetto alla settimana precedente). I tamponi positivi sono pari al 16,16% dei tamponi totali effettuati nella settimana (la settimana precedente erano il 14,08%). Il numero degli attuali positivi è pari a 28.807, 7340 in più rispetto alla settimana precedente (+19,5%). I ricoverati sono 1.693, di cui 217 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 266 unità (+40 i ricoverati in terapia intensiva). Il numero dei guariti (11.829) è cresciuto di 2.701 unità rispetto alla settimana precedente, il numero più elevato registrato in una settimana dall'inizio della pandemia. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 28,5% (domenica scorsa era pari al 29,2%). Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,2% (come domenica scorsa).

7:31 - Asp Catania: "422 positivi su 7.950 tamponi drive in"

L'Asp di Catania comunica che sono stati effettuati 7.950 tamponi in questa seconda giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie. Sono stati 422 i tamponi con esito positivo. Anche domani le postazioni per i tamponi drive in saranno aperte dalle 8 alle 13, e dalle 14 alle 19.