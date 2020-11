Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sindaco di Messina ha disposto la zona rossa a Nord di Torre Faro per oggi e domenica. Il provvedimento è stato preso dopo alcuni assembramenti in spiaggia nella stessa zona lo scorso weekend

Il sindaco di Messina ha disposto la zona rossa a Nord di Torre Faro per oggi e domenica. Il provvedimento è stato reso necessario dopo alcuni assembramenti in spiaggia nella zona lo scorso weekend. "Questo - spiega De Luca - è l'inizio di un percorso, chiuderemo altre zone in futuro se sarà necessario per tutelare i cittadini". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:17 - Zona rossa in alcune parti di Messina

