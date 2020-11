Enna, vandalizzata stele in ricordo di 20enne uccisa dal fidanzato

E' stata vandalizzata la stele in ricordo di Vanessa Scialfa, posta sul luogo da cui venne gettato il corpo della 21enne ennese strangolata dal fidanzato Francesco Lo Presti nel 2012. La stele, realizzata dai genitori della vittima, si trova sul cavalcavia della strada che da Enna va a Caltanissetta. L'assassino reo confesso dopo l'omicidio aveva gettato il corpo della giovane avvolto in un lenzuolo. A scoprire il danneggiamento con la rottura e asportazione della lapide è stata la sorella della vittima, sul posto per deporre dei fiori, che ha subito avvisato i genitori. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di eventuali tracce che possano permettere di identificare l'autore del gesto.

Il precedente

Un mese fa era stata danneggiata la tomba della ragazza, all'interno del cimitero comunale: era stata forzata la serratura della tomba di Vanessa ed erano stati sottratti alcuni oggetti lasciati dai familiari.