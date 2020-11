Angela da Mondello fa canzone su Non ce n'è Coviddi, insulti su social

Il video è stato girato sulla spiaggia di Mondello in questi giorni, e oltre alla signora Chianello vede protagoniste una ventina di persone, in violazione alle norme anti covid

Angela da Mondello, alias Angela Chianello, famosa sui social per la frase "Non ce n'è Coviddi" pronunciata durante un'intervista a Canale 5 e diventata un tormentone, lancia un brano musicale e un videoclip che riprendono la stessa frase. Lo riporta Il Messaggero. Il video è stato girato sulla spiaggia di Mondello in questi giorni, e oltre alla signora Angela vede protagoniste una ventina di persone. Il tutto, riporta ancora il Messaggero, in violazione delle norme sul distanziamento sociale e dell'obbligo a indossare la mascherina.

Le polemiche

La canzone, dal titolo "Non ce n'è, non ce n'è", uscirà su Youtube domani ma un breve estratto è già finito sui social scatenando polemiche e insulti. Alcuni augurano alla donna di "cantare da un letto di terapia intensiva", altri sottolineano: "Fai ironia su migliaia di morti".