Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:14 - Bonus mobilità: tilt server catanese Spid, utenti inferociti

Centinaia di migliaia di persone non hanno potuto tentare di ottenere il bonus mobilità a causa della mancata connessione con Sielte id la società con sede a San Gregorio di Catania (CT) che fornisce l'identità digitale. Sul profilo Fb di Sielte cloud poco dopo le 14.30 è apparso un post: "Ci scusiamo per il disagio. L'alto numero delle richieste di accesso tramite SPID per ottenere il 'Bonus Mobilità 2020' ha causato un sovraccarico di dati, problema comune anche ad altri fornitori. Il servizio tornerà alla piena efficienza nel più breve tempo possibile". Ma ancora a sera l'accesso per l'identificazione è negato. Su Facebook fioccano insulti e maledizioni. "E' stato un calvario - dice Roberto, palermitano, che tentava di avere il bonus per acquistare una bicicletta alla figlia - sono stato tutto il giorno collegato in attesa ma niente".