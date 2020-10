Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Vittoria, 62mila abitanti, si vive una fase acuta dell'emergenza pandemica. Sui quasi 900 positivi della provincia di Ragusa qui c'è la più alta concentrazione di contagiati, quasi la metà dei casi.

Intanto, in Sicilia ieri si sono registrati 789 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:31 - Al via servizio screening drive in alla Fiera Palermo

"L'avvio del servizio di screening con il Drive-in alla Fiera del Mediterraneo è un momento importante nel percorso di prevenzione della diffusione del contagio". Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando riferendosi al varo dell'iniziativa decisa insieme all'Asp di Palermo che prenderà il via oggi.

7:27 - Emergenza a Vittoria, 410 casi positivi

Davanti all'ospedale Guzzardi c'è sempre una fila di ambulanze con pazienti Covid che aspettano il proprio turno per essere ricoverati. Il reparto di terapia intensiva è saturo e 14 contagiati sono sistemati nella 'zona grigia' in attesa di essere trasferiti in un reparto dedicato. A Vittoria, 62mila abitanti, si vive una fase acuta dell'emergenza pandemica. Sui quasi 900 positivi della provincia di Ragusa qui c'è la più alta concentrazione di contagiati, quasi la metà dei casi: allo stato sono 410. Il trend di crescita sta mettendo in crisi le strutture sanitarie e il sistema di prevenzione. Ad aggravare il quadro contribuisce anche la campagna elettorale per le amministrative. A Vittoria, comune sciolto per infiltrazioni criminali, si voterà il 22 novembre. La consultazione sembrava destinata a essere rinviata ma è invece confermata. Per la carica di sindaco si presentano quattro candidati uno dei quali, Piero Gurrieri, sostenuto dal movimento 5 Stelle e da una lista civica, ha dovuto sospendere i comizi e gli incontri pubblici. Anche lui è risultato positivo all'esame del tampone. Gli altri candidati - Francesco Aiello del centrosinistra, Salvatore Di Falco espresso da liste civiche e Salvo Sallemi del centrodestra - hanno dovuto ridurre la partecipazione alla campagna elettorale. Dopo Vittoria uno dei picchi della pandemia è a Ragusa con 197 contagiati.