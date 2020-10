Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sindaco di Alimena ha firmato un'ordinanza con la quale ha imposto la quarantena per 14 giorni ai positivi nel suo paese e la chiusura della scuola.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 984 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:20 - Salgono a 110 i positivi ad Alimena nel palermitano

Il sindaco di Alimena ha firmato un'ordinanza con la quale ha imposto la quarantena per 14 giorni ai positivi nel suo paese e la chiusura della scuola. La decisione dopo che i positivi sono saliti a 110 su duemila abitanti e sui primi 750 tamponi rapidi eseguiti ieri. Il primo cittadino Giuseppe Scrivano ha chiesto l'istituzione della zona rossa. Dei 110 positivi 30 sono stati rilevato grazie ai tamponi molecolari, gli altri 80 con i tamponi rapidi. In due settimane il piccolo centro delle Madonie si è trasformato in un focolaio di coronavirus. I primi casi sono stati registrati il 14 ottobre e da quel momento il virus si è diffuso a macchia d'olio. Quella di Alimena potrebbe essere la sesta zona rossa in Sicilia dopo Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento, Mezzojuso e Torretta nel Palermitano, Galati Mamertino in provincia di Messina e Randazzo nel Catanese.



8:16 -Il sindaco di Messina chiude scuole su invito sanitari

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni genere e grado che ricadono nel territorio urbano da oggi e fino all'8 novembre. È stato il dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina a chiedere la sospensione delle attività scolastiche e a breve sarà pronta l'ordinanza del primo cittadino.

8:14 - Regione proroga zona rossa a Torretta

Proroga della "zona rossa" a Torretta, nel Palermitano. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un'ordinanza appena pubblicata. Il provvedimento, adottato d'intesa con l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, resterà in vigore fino alla mezzanotte di sabato 7 novembre.



8:11 - Sta male e va in ospedale Lampedusa, poco dopo muore

Una sessantenne di Lampedusa, che stava male da qualche giorno, ieri, vedendo peggiorare le sue condizioni di salute, si è recata al poliambulatorio dell'isola dove, poco dopo, è morta. La donna aveva contratto il Coronavirus. L'isola è sotto choc.