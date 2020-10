Covid, istituita la zona rossa a Torretta: è la quinta in Sicilia

Settanta casi positivi a Covid-19 accertati e per Torretta, in provincia di Palermo, scatta la zona rossa, è la quinta nell'Isola. Lo ha deciso il presidente della Regione, Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

La zona rossa a Torretta

L'ordinanza entra in vigore alle 14 di domani resterà valida fino alle 24 del 30 ottobre. In particolare nel paesino del Palermitano sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all'interno del territorio comunale. Stop alle lezioni nelle scuole. La principale modalità di lavoro sarà lo smart-working.

Le altre zone rosse attive in Sicilia

Attualmente sono in vigore in Sicilia altre quattro zone rosse: Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre), Mezzojuso nel Palermitano (24 ottobre) e Galati Mamertino in provincia di Messina (25 ottobre), Randazzo nel Catanese (26 ottobre).