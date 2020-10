Migranti, sette sbarchi a Lampedusa. Nell’hotspot 330 persone

Notte di sbarchi a Lampedusa, dove le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto hanno fermato, durante il pattugliamento delle acque antistanti all'isola, sette barconi con a bordo complessivamente 253 migranti, per la maggior parte tunisini. Dopo un primo controllo della temperatura al molo commerciale, i gruppi sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove verranno sottoposti al tampone rino-faringeo per la ricerca del Covid. Al momento, presso il centro di prima accoglienza si trovano 330 persone. Per oggi non dovrebbero esserci trasferimenti, che saranno ipotizzabili solo quando inizieranno ad arrivare gli esiti dei test anti-Covid.