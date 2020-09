Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 107 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi sette sono migranti ospitati nel centro di prima accoglienza di Lampedusa

Intanto, in Sicilia da mercoledì c'è l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:21 - Coronavirus, Sicilia, mascherine anche all'aperto da mercoledì

Uso obbligatorio delle mascherine fuori casa se si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell'Isola. Il provvedimento, appena firmato, entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre.

7:14 - In Sicilia 107 nuovi contagi su 4.202 tamponi

Sono 107 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi sette sono migranti ospitati nel centro di prima accoglienza di Lampedusa. Salgono così a 2.659 i contagiati, 282 ricoverati in ospedale, 14 dei quali in terapia intensiva; 2.377 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 4.202. Si registrano anche due nuove vittime che portano il totale dei decessi a 308 dall'inizio della pandemia nell'isola. La vittime sono state registrate a Messina dove è deceduta una donna di 78 anni e a Catania dove la vittima è un uomo di 79 anni. I guariti di oggi sono 29. Sul fronte della distribuzione fra province a Palermo 66 nuovi casi anche se sette sono migranti ospitati nell'hotsport di Lampedusa, poi c'è Catania con 14 nuovi positivi, Enna 10 casi, Caltanissetta e Messina sei casi per ciascuna provincia, poi tre contagi a Ragusa e uno ciascuno nelle province di Trapani e Agrigento.