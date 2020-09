Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, è uno dei 47 risultati positivi dopo i 69 tamponi eseguiti in questi giorni dall'Asp nella zona, una delle prime zone rosse istituite in Sicilia durante il lockdown.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 102 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:35 - Il sindaco di Villafrati tra i 47 positivi, chiuse le scuole

Il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, è uno dei 47 risultati positivi dopo i 69 tamponi eseguiti in questi giorni dall'Asp nella zona, una delle prime zone rosse istituite in Sicilia durante il lockdown. "Dei 47 positivi riscontrati 33 vivono a Villafrati - dice il sindaco - gli altri sono residenti in altri comuni. I sindaci sono stati avvisati. Le scuole resteranno chiuse tutta la settimana, ma non dobbiamo allarmarci anche se la situazione è più grave di questa primavera. Tutto era circoscritto alla casa di cura Villa delle Palme, adesso i positivi sono diffusi nel paese e non ci sono grandi restrizioni. Invito tutti ad essere responsabili". Il sindaco ha anche detto che sono stati eseguiti altri 131 tamponi e che in questi giorni l'Asp proseguirà con il tracciamento dei casi.