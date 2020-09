Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Due nuovi positivi al Covid-19 e 150 tamponi in parte eseguiti e in parte da effettuare da parte dell'azienda sanitaria di Palermo.

Intanto, ieri in Sicilia ci sono stati 125 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:28 - Due positivi, a Villafrati torna la paura

Due nuovi positivi al Covid-19 e 150 tamponi in parte eseguiti e in parte da effettuare da parte dell'azienda sanitaria di Palermo. A Villafrati, una delle prime zone rosse in Sicilia nel corso del lockdown, l'amministrazione comunale torna ad occuparsi della presenza del virus nel territorio. La prima volta il centro della pandemia era stata una delle Rsa che si trovano in paese, Villa delle Palme, adesso la causa della infezione potrebbe essere un banchetto in occasione di un anniversario. Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e anche un alunno. Il sindaco, Francesco Agnello, ha disposto la chiusura dell'asilo e della materna; scuola elementare e media restano aperte.