Coronavirus Palermo, parente dipendente ha febbre: chiuso asilo nido

Chiuso in via precauzionale “Braccio di Ferro”, in piazza delle Balate, poiché a familiare dell’impiegata era stata disposta l’esecuzione del tampone a causa delle sue condizioni di salute. Disposta la sanificazione del plesso

Questa mattina è stato chiuso in via precauzionale l'asilo nido "Braccio di Ferro", in piazza delle Balate, a Palermo. Il provvedimento è scattato a metà mattinata perché una dipendente ha reso noto di essere stata informata che ad un suo familiare era stato disposto dal medico di famiglia l'esecuzione del tampone a causa di uno stato febbrile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN SICILIA). La dipendente dell'asilo nido ha quindi fatto rientro a casa, autorizzata dalla direzione.

Le misure di sicurezza

Contemporaneamente sono scattate le misure di sicurezza previste dai protocolli. Il servizio è stato subito sospeso e sono stati avvertiti i genitori degli otto bambini presenti. Per il plesso è stata quindi disposta la sanificazione straordinaria da parte del personale della Reset. Si attendono, adesso, ulteriori indicazioni da parte dell'Azienda sanitaria provinciale.