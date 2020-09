Palermo, genitore positivo: chiuso asilo nido

L'asilo nido Melograno in via Monte San Calogero, a Palermo, è stato chiuso in via precauzionale. Il provvedimento è scattato dopo che un genitore è risultato positivo al tampone. Sono stati i genitori del piccolo che frequenta l'asilo nido a dare la comunicazione, dell'esito dell'esame, ieri sera, alla educatrice di riferimento del Melograno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Il protocollo

Il protocollo è scattato subito e tutte le famiglie dei circa 20 bambini che frequentano il nido sono state avvertite dell'accaduto e invitate a non portare i figli all'asilo questa mattina. La struttura è stata così chiusa in attesa della sanificazione straordinaria.