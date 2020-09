Palermo, disinnesco ordigno bellico: evacuate settemila persone. VIDEO

Sono circa settemila le persone che devono lasciare le abitazioni per consentire di far brillare la bomba da 600 libbre (272 chili, di cui 100 di esplosivo), residuato della Seconda Guerra Mondiale

L'evacuazione

Sono circa settemila le persone che devono lasciare le abitazioni per consentire di far brillare la bomba da 600 libbre (272 chili, di cui 100 di esplosivo), residuato della Seconda Guerra Mondiale. Le procedure di evacuazione dovranno concludersi intorno alle 9. Solo allora interverranno gli artificieri e i militari del IV Reggimento genio guastatori che poi faranno brillare la bomba in una cava lontano dalla città. In strada agenti della polizia di stato, carabinieri guardia di finanza, polizia municipale, protezione civile, croce rossa coordinati attraverso il Centro coordinamento soccorso (CCS) istituito in Prefettura. Sono 63 le strade, le vie, le piazze e i cortili da evacuare in un raggio di 400 metri dal punto in cui la bomba si trova.

I centri di accoglienza

Il Comune ha predisposto tre centri di accoglienza: alla stadio comunale, al Pala Uditore e al Pala Oreto e un centro raccolta a piazza Sturzo da cui partiranno le navette gratuite verso i tre punti di accoglienza, oltre ai mezzi della protezione civile.

Le dichiarazioni

"Noi siamo pronti a iniziare le procedure di disinnesco. Attendiamo l'ok dalla Prefettura". Lo riferisce il tenente colonnello Francesco Diati, addetto stampa, IV Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta. "Abbiamo costruito una camera di espansione - spiega il maggiore Daniele Piazza, che guida gli artificieri che opereranno - in cui verrà fatta brillare una parte della bomba. Il raggio di azione della bomba è di circa 1850 metri ma con la camera di espansione è stato ridotto a 400 metri". L'ordigno verrà imbracato e spostato con una gru nella camera di espansione. "Qui attraverso un macchinario definito swordfish - spiega il luogotenente Giuseppe Carini - sezioneremo la bomba attraverso una lancia che 'spara' acqua e sabbia ad alta pressione. La parte non in sicurezza verrà fatta brillare qui dentro, in sicurezza".