Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:49 - Positivo medico del pronto soccorso dell'ospedale Cervello

Il medico risultato positivo la notte scorsa, dopo il turno della notte precedente aveva accusato artralgie diffuse e cefalea e per prudenza si era sottoposto a tampone. L'ultimo tampone di controllo, che aveva dato esito negativo, era stato fatto il 30 agosto. Lo rende noto Walter Messina, direttore generale dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello. "Attualmente il professionista è in buone condizioni - aggiunge ma per un lieve quadro di broncopolmonite è in corso il ricovero presso il reparto di malattie Infettive. I contatti stretti sono i professionisti del pronto soccorso, che lavorano tutti con dpi da area covid. Stanno facendo i tamponi come da prassi e secondo lo schema ribadito oggi con apposita nota odierna della direzione sanitaria".

7:46 - Positivo calciatore del Trapani

Positività al Coronavirus "per un giocatore del Trapani Calcio, squadra che quest'anno è retrocessa dalla serie B". L'ha reso noto Fabio Petroni nel corso di un incontro con la stampa. Il calciatore si era sottoposto lunedì scorso al tampone. Petroni ha anche affermato che "si sta monitorando la situazione con gli altri giocatori che restano sotto osservazione medica".