Migranti, al via i trasferimenti dall’isola di Lampedusa

Le operazioni sono iniziate nella notte con l’arrivo di due incrociatori della guardia di finanza. Previsto per questa mattina il trasferimento di altre 220 persone. In arrivo sull’isola altre tre navi quarantena

In arrivo tre navi quarantena

Intanto, per cercare di alleggerire la pressione sulle strutture di accoglienza dell’isola, ormai al collasso, il Viminale ha disposto l’invio di altre tre navi-quarantena, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo. La prima è arrivata in nottata, mentre le altre due saranno operative entro il 2 settembre.

Decisione, quella del ministero dell’Interno, che arriva dopo lo sfogo del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, il quale, vista la criticità della situazione e alla luce dell’ultimo maxi sbarco, ieri aveva minacciato lo sciopero generale: “Siamo in ginocchio. Non è possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del Governo”.