Calabria, a fuoco una barca con decine di migranti a bordo: 6 dispersi

Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco al largo della costa crotonese, in Calabria, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto. Sulla barca c’è stata poi un’esplosione, probabilmente causata dal carburante. Sei migranti risultano dispersi e due finanzieri, che stavano assistendo l'imbarcazione, sono rimasti feriti: uno avrebbe una gamba rotta e l'altro sarebbe ustionato. Si teme possano esserci delle vittime. Sono in corso delle verifiche per capire le cause dell’incendio.