Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 58 di questi sono migranti a Lampedusa. Casi che portano a 941 gli attuali positivi nell'isola. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:28 - In Sicilia 65 nuovi contagi in 24 ore

Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 58 di questi sono migranti a Lampedusa. Casi che portano a 941 gli attuali positivi nell'isola. Sono stati eseguiti 1.468 nuovi tamponi. Resta fermo a 286 il totale delle vittime della pandemia nell'isola. Sono 21 i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra tre casi a Catania, uno a Messina, uno a Palermo, uno a Ragusa, uno a Siracusa. C'è un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva.