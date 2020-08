Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente: sono stati fatto sul 6,57% della popolazione, con un dato che è meno della metà della media nazionale del 13,29%.

Intanto, sono 35 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

11:40 - Ufficio statistica: "Sicilia ultima per tamponi"

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente: sono stati fatto sul 6,57% della popolazione, con un dato che è meno della metà della media nazionale del 13,29%. Lo rileva un report dell'ufficio statistica del Comune di Palermo sugli indicatori territoriali relativi all'epidemia da Covid-19, aggiornati a ieri da cui si conferma la sensibile risalita del numero di nuovi positivi in tutte le regioni. Secondo i dati valutati dall'ufficio, inoltre, la Sicilia ha, dopo la Provincia di Trento, il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100mila abitanti, e il secondo maggior valore in assoluto dopo la Lombardia. L'isola ha il più basso rapporto di guariti-dimessi rispetto ai positivi. Il 70,3% contro la media nazionale del 90,6%. "I dati sull'aumento dei casi in alcune zone della Sicilia e, come nel resto d'Italia, soprattutto fra i più giovani - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - non possono non preoccupare. Per questo rivolgo al Governo regionale un invito e un appello affinché siano intensificati i controlli tramite tampone ai cittadini residenti in Sicilia e perché si proceda ad una migliore tracciabilità di chi, soprattutto le migliaia di turisti che stanno affollando alcune zone dell'isola, arriva da altre regioni o dall'estero".

17:17 - 35 nuovi casi in Sicilia

Sono 35 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Non ci sono migranti anche se l'assessorato alla sanità sta eseguendo verifiche su 38 profughi a Lampedusa. Casi che portano a 911 gli attuali positivi totali nell'isola. Sono stati eseguiti 2146 i nuovi tamponi. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell'epidemia in Sicilia. Sei i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 8 casi a Catania, 13 casi a Ragusa. Ci sono otto casi a Messina, quattro a Palermo e due a Siracusa.