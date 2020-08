Agrigento, 19 migranti positivi al Covid in due centri d'accoglienza

In una comunità è stata riscontrata la positività di cinque persone, nell'altra sono risultati contagiati in 14. Uno dei migranti ieri sera è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Diciannove migranti, ospiti di due centri d'accoglienza che si trovano nelle periferie di Agrigento, sono risultati positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN SICILIA). In una comunità è stata riscontrata la positività di cinque persone, nell'altra sono risultati contagiati in 14. Uno dei migranti ieri sera è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'esito dei tamponi, effettuati dal personale sanitario dell'Asp di Agrigento, è arrivato negli scorsi giorni, ma la notizia dei 19 positivi è trapelata solo dopo il ricovero dell'uomo.