Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto ieri all'aeroporto Internazionale di Palermo sono cominciati i controlli sui passeggeri in arrivo dalle zone ritenute a rischio Covid-19: Spagna, Grecia, Malta e Croazia.

Sono stati 13 i casi regitrati ieri in Sicilia. A Modica, intanto, sono state estese le restrizioni in tutte le case di riposo del territorio dopo l'individuazione di nove positivi in una struttura per anziani. (LA DIRETTA)

Con una nota inviata ai dipendenti del Comune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone hanno comunicato la sottoscrizione di un accordo con la Azienda Sanitaria Provinciale che prevede lo svolgimento di test sierologici per individuare gli anticorpi del Covid-19 a tutto il personale comunale. I test saranno fatti su base volontaria. Ai dipendenti è richiesto di manifestare il proprio interesse entro una settimana "al fine di programmare le consequenziali attività ed i correlati costi a carico dell'amministrazione." Per il sindaco e per il vicesindaco - che ha anche la delega al personale - si tratta di "un'opportunità per dare tranquillità e sicurezza ai lavoratori del Comune e a tutti i cittadini con cui quotidianamente gli stessi entrano in contatto".