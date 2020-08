Migranti, Lampedusa: nave quarantena attracca, al via l'imbarco di 250

Da due giorni si aspettava l'approdo dell'imbarcazione per trasferire 250 degli 800 ospiti presenti nell’hotspot, oltre a una quindicina di extracomunitari risultati positivi al coronavirus

La nave-quarantena Aurelia, noleggiata dal Governo per far effettuare la sorveglianza sanitaria a chi sbarca sulle coste italiane, dopo vari tentativi è riuscita ad attraccare a Lampedusa. E' iniziato l'imbarco dei 250 migranti degli 800 ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. Verranno imbarcati anche una quindicina di extracomunitari risultati positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN SICILIA).

I trasferimenti

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione del ministero, è intanto al lavoro per trovare dei posti disponibili nelle strutture dislocate sul territorio nazionale e pianificare nuovi trasferimenti. Nel pomeriggio è previsto l'arrivo della nave di linea "Lampedusa" che - temporaneamente - prenderà il posto del "Sansovino". Se verranno trovati posti disponibili nelle varie strutture, è probabile che si avvii il trasferimento di un altro gruppo di migranti.