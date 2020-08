Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Al via i controlli sui passeggeri in arrivo dalle zone ritenute a rischio Covid-19: Spagna, Grecia, Malta e Croazia. I controlli sanitari sono concentrati in un'area completamente sterile, all'interno dell'aeroporto, con accesso solo dalla zona air side

All'aeroporto Internazionale di Palermo sono cominciati i controlli sui passeggeri in arrivo dalle zone ritenute a rischio Covid-19: Spagna, Grecia, Malta e Croazia. I controlli sanitari sono concentrati in un'area completamente sterile, all'interno dell'aeroporto, con accesso solo dalla zona air side.

Intanto ieri sono stati 14 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia e una vittima a Catania.Di questi 3 nuovi positivi sono a Catania, 5 a Messina, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa. Ci sono 7 guariti, 5 a Catania e 2 a Ragusa. Sul fronte dei tamponi sono 1.626 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. A Modica, intanto, sono state estese le restrizioni in tutte le case di riposo del territorio dopo l'individuazione di nove positivi in una struttura per anziani. (LA DIRETTA)

Sono nove passeggeri del volo KM0662 proveniente da Malta i primi turisti ad essere stati sottoposti a controllo sanitario e tampone nasofaringeo, secondo le procedure sanitarie anti Covid-19 stabilite dall'ordinanza nazionale firmata dal ministro della Salute. All'aeroporto Internazionale di Palermo sono così cominciati i controlli sui passeggeri in arrivo dalle zone ritenute a rischio Covid-19: Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Sul volo proveniente da Malta c'erano 65 passeggeri. Soltanto nove turisti/non residenti, sottoposti a tampone. I controlli sanitari sono concentrati in un'area completamente sterile, all'interno dell'aeroporto, con accesso solo dalla zona air side. L'area è stata allestita in tempi record grazie alla collaborazione di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, Polizia di frontiera, Enac, ministero della Salute, Usmaf e Asp, GH Palermo e Aviapartner (handler). Oggi sono previsti i controlli su quattro voli provenienti da Spagna e Grecia.