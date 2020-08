Coronavirus, otto nuovi contagi nel Ragusano. Positivi a quota 36

Sale il numero dei contagiati nel Ragusano. Oggi si sono registrati altri otto casi raggiungendo così quota 36, numero più alto raggiunto finora dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN SICILIA). Tra i nuovi casi c'è un anziano di Ispica che si trova in una casa di riposo a Modica. Le sue condizioni hanno suggerito il trasferimento dal pre-triage dell'ospedale Maggiore di Modica al reparto di malattie infettive dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Risultano positivi anche una donna di 68 anni e un cinquantenne. Infine, tra i giovani rientrati da Malta, altri cinque sono risultati positivi: il numero sale in totale a dieci.

Direttore Asp: "Dobbiamo alzare il livello di guardia"

Il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, ha diffuso un messaggio video dove lancia l'allarme per la nuova ondata di contagi in Sicilia e in particolare a Ragusa. "Facciamo 200 tamponi al giorno - dice Aliquò - e ci sono contagi che crescono con un ritmo di due e mezzo ogni caso Pertanto, continuando con questo trend avremo 20 contagi al giorno. Dobbiamo stare attenti e alzare il livello di guardia rispettando le regole e soprattutto mantenere la mascherina in pubblico e il distanziemtno fisico".