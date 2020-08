Caltanissetta, denunciati padroni del cane lasciato in balcone e morto

Sono stati denunciati per maltrattamenti i due ventenni che, a Caltanissetta, avevano lasciato il loro cane in balcone per due giorni, causando la morte dell’animale.

La coppia convive in un appartamento in via Redentore. Sabato sera al culmine di una lite, i due erano usciti di casa lasciando solo, chiuso fuori nel balcone, un cagnolino di diciassette mesi. Domenica mattina polizia e Vigili del fuoco, su segnalazione di un residente, sono entrati in casa. L'animale è stato recuperato in stato di forte sofferenza anche a causa del caldo e affidato al canile municipale dove è morto lunedì.