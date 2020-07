Trasferiti i migranti positivi da Lampedusa. In arrivo nave-quarantena

I sette migranti risultati positivi al coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) e messi in isolamento in una stanza dell’hotspot di Lampedusa, stanno per essere trasferiti con un apposito volo aereo a Palermo. Stando a quanto si apprende, prima di essere imbarcati verranno sistemati in un tubolare ermetico sigillato e isolato con l’esterno, con accanto un respiratore per ciascuno.

Intanto, per alleggerire la pressione sulla struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola, nei prossimi giorni verrà ormeggiata al largo dell’isola una nave della compagnia Grandi navi veloci, così da trasferire tutte le persone che raggiungeranno le coste italiane e che dovranno essere sottoposte a quarantena.