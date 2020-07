Migranti, altri 4 sbarchi a Lampedusa: arrivate 47 persone

Questa mattina a Lampedusa ( GLI SBARCHI DI IERI ) ci sono stati 4 sbarchi, fra cui due approdi direttamente al molo Favarolo e al molo commerciale, per un totale di 47 migranti ( APPALTO PER NAVE-QUARANTENA ). Sulla terraferma sono stati bloccati, dalla guardia di finanza, prima 7 e poi 9 tunisini. Al largo, una motovedetta delle Fiamme gialle ha intercettato invece due barchini: uno con 10 tunisini e l'altro con 21 migranti, fra cui 4 minori e 5 donne, una delle quali ucraina. Tutti sono stati portati nell'hotspot di contrada Imbriacola per essere identificati.

Proseguono i trasferimenti per svuotare hotspot Lampedusa

approfondimento

Continuano i trasferimenti di migranti per svuotare il centro di accoglienza di contrada Imbriacola a Lampedusa. Questa mattina oltre 50 migranti sono partiti a bordo di una motovedetta della capitaneria di porto. La nave Sansovino che avrebbe dovuto trasferire 200 migranti invece, non è arrivata. Secondo la compagnia di navigazione, a causa di una avaria ma secondo i passeggeri che sarebbero dovuti partire ieri sera da Porto Empedocle è stata colpa dell'eccessivo ritardo che ha accumulato. Le operazioni di sanificazione dopo ogni viaggio infatti, durano diverse ore. La nave Sansovino, ieri mattina, dopo essere uscita dal porto, è rientrata per consentire l'imbarco a circa 200 migranti ritardando così di diverse ore la partenza alla volta di Porto Empedocle. Per stasera è prevista regolarmente la partenza verso le Pelagie.