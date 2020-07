Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un nuovo caso di coronavirus si è registrato a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove una donna è stata ricoverata in ospedale. "L'Asp di Agrigento ha avviato l'indagine epidemiologica e ho convocato l'unità di crisi per monitorare l'evolversi della situazione", ha fatto sapere il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA)

C'è un nuovo caso di Covid-19 a Ravanusa (Ag): una donna è stata ricoverata in ospedale. "La concittadina è stata di recente all'estero e probabilmente ha contratto il virus nel suo soggiorno fuori dall'Italia - ha spiegato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo -. L'Asp di Agrigento ha avviato l'indagine epidemiologica ed ho convocato l'unità di crisi per monitorare l'evolversi della situazione nella speranza che il focolaio rimanga circoscritto. Il rischio è sempre dietro l'angolo ed esorto tutti, i giovani soprattutto, - ha concluso - alla massima cautela e al rispetto delle regole di distanziamento sociale. Non pensiamo che tutto sia finito, abbiate rispetto degli anziani e degli immunodepressi".