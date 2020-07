Incendio boschivo a Burgio, il sindaco: “Rogo certamente doloso”

Da due giorni proseguono le operazioni di spegnimento del vasto rogo che ha ormai distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea. In azione anche tre Canadair in supporto ai Vigili del fuoco e agli uomini della Forestale

Continuano senza interruzioni le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato due giorni fa nell'area boschiva di contrada Guardiola a Burgio, in provincia di Agrigento, e che ha ormai distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea. In azione anche tre Canadair in supporto ai Vigili del fuoco e agli uomini della Forestale. Intanto, il sindaco Francesco Matinella ha dichiarato che "trattandosi di certo di incendio doloso, il Comune si costituirà parte civile contro i responsabili. Sono - ha aggiunto il primo cittadino - atti criminosi vergognosi e disgustosi, un incendio nato da diversi focolai, con danni gravissimi a un ambiente straordinario ma anche contro i ristoranti e i rifugi che si trovano nella zona interessata dalle fiamme”, ha concluso Matinella.