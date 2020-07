Incendio ad Agrigento, brucia il bosco di Burgio: canadair in azione

A complicare le operazioni di spegnimento è la conformazione della zona, diversi ettari di bosco naturale sono già andati in fumo. Sono a rischio, al momento, mille ettari tra le province di Agrigento e Palermo

Incendio nell'area boschiva di contrada Guardiola a Burgio, in provincia di Agrigento. Da ieri sera, sono al lavoro gli uomini della Forestale di Burgio e da questa mattina in azione c'è anche un elicottero e due canadair. A complicare le operazioni di spegnimento è la conformazione della zona, diversi ettari di bosco naturale sono già andati in fumo. Sono a rischio, al momento, mille ettari tra le province di Agrigento e Palermo.