Agguato con sparatoria a Francofonte: fermate tre persone

L’agguato

approfondimento

Agguato con sparatoria in piazza a Francofonte, un ferito

I militari dell'Arma hanno ricostruito i fatti. D.F. avrebbe avuto un diverbio per futili motivi con A.D., che fa parte della famiglia coinvolta nei dissidi di due anni fa. Uno sguardo o una parola di troppo, e il 44enne avrebbe contattato i cognati per organizzare una spedizione punitiva. Due ore dopo, i tre, a bordo di un'autovettura, hanno seguito la vittima, che in moto si dirigeva nelle campagne di contrada Passaneto per andare ad accudire i cavalli. Hanno raggiunto D.F. e hanno cominciato a sparare centrando la vittima al torace e di striscio alla testa ed al braccio sinistro, senza colpire, però, gli organi vitali.