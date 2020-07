Agguato con sparatoria in piazza a Francofonte, un ferito

Vittima un uomo di 40 anni. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili. I carabinieri non escludono che possa trattarsi di un regolamento di conti tra clan

Agguato la notte scorsa in piazza Marconi, a Francofonte, nel Siracusano. Vittima un uomo di 40 anni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da tre proiettili. L'uomo è stato soccorso è trasferito all'ospedale di Lentini. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili. I carabinieri non escludono che possa trattarsi di un regolamento di conti tra clan.