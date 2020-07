Migranti, sbarcate 107 persone a Lampedusa: 60 verso Pozzallo

Due imbarcazioni, con a bordo rispettivamente 68 e 39 soggetti, sono giunte sull’isola. La guardia costiera ne ha agganciata una terza, che sta facendo rotta in provincia di Ragusa

Prima un barcone con 68 migranti a bordo e poi un secondo con 39. Sono complessivamente 107 gli extracomunitari arrivati oggi a Lampedusa (in provincia di Agrigento). La Guardia costiera poi, ha agganciato, in acque italiane, una terza imbarcazione con a bordo 60 persone e sta facendo rotta verso Pozzallo (in provincia di Ragusa).