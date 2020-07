Cuginetti travolti e uccisi a Vittoria: un anno fa la tragedia

Intitolato ai cuginetti il giardino di Palazzo Iacono

approfondimento

Vittoria, investì e uccise due cuginetti: condannato a nove anni

A distanza di un anno, la Commissione Straordinaria, che regge il Comune sciolto per mafia, ha voluto rendere onore alla memoria dei due ragazzini ai quali è stato intitolato il giardino di Palazzo Iacono e sono stati dedicati i progetti educativi e formativi che saranno realizzati attraverso i finanziamenti straordinari concessi dal Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, organizzando una giornata di memoria per i due cuginetti che Vittoria non ha dimenticato.