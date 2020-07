Vizzini, rapinò un bar insieme a tre complici: arrestato 21enne

Un ragazzo di 21 anni, A.S.S., è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia, in provincia di Catania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Caltagirone per rapina aggravata in concorso e ricettazione. Secondo le accuse, sarebbe uno dei quattro rapinatori che il 21 novembre del 2019 hanno assalito armati di pistola un bar con annessa rivendita di tabacchi in una stazione di servizio sulla strada statale 514 a Vizzini. Il provvedimento restrittivo è stato notificato dai carabinieri nel carcere di Augusta dove il giovane era già recluso per un altro reato analogo.

La rapina

I quattro, come ricostruito anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno sfondato a calci la porta d'ingresso puntando una pistola ad altezza d'uomo alle persone presenti. Mentre uno si occupava della sorveglianza di due donne terrorizzate, gli altri facevano razzia del denaro in cassa e di alcune mazzette di tagliandi "gratta e vinci" per un ammontare complessivo di circa 7000 euro. A permettere l'identificazione del giovane sono stati due tatuaggi, uno sul polso sinistro e l'altro sulla schiena proprio sopra la cintura dei pantaloni, notati dai carabinieri durante la visione dei filmati della rapina.

La perquisizione

Durante la perquisizione della casa del 21enne i militari dell'Arma hanno trovato le scarpe indossate durante la rapina e 117 tagliandi "gratta e vinci" già utilizzati. Sul tetto di un rudere vicino, con l'ausilio dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno recuperato altri tagliandi "gratta e vinci" già raschiati e un passamontagna di colore nero.